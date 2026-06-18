Юноше насквозь проткнуло руку металлическим штырем забора в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли 19-летнему юноше, которому насквозь проткнуло руку металлическим штырем забора, и это попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел 17 июня на улице Ватутина. Молодой человек получил серьезную травму — металлический штырь насквозь проткнул его руку. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб наложили пострадавшему жгут и бинтовую повязку. Медики провели обезболивание.

Для того, чтобы освободить юношу из западни, спасателям пришлось резать металл. Фрагмент забора отделили вместе с пострадавшим и в таком виде отвезли его в больницу, где врачи уже проведут ему операцию по извлечению штыря.

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