Россиянин напоролся на забор, пробил себе легкое и сломал несколько ребер

В Воронежской области мужчина пробил себе легкое, напоровшись на забор

Врачи Эртильской районной больницы и Воронежской областной клинической больницы (ВОКБ) спасли 42-летнего мужчину, который получил тяжелые травмы, напоровшись на забор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Инцидент произошел в городе Эртиль. Пострадавшего на скорой доставили в местную больницу, где диагностика показала, что у него повреждены верхняя и нижняя доли левого легкого, сломано несколько ребер, развился гемопневмоторакс — скопление крови и воздуха между легким и грудной клеткой. Из-за значительной кровопотери у мужчины развился геморрагический шок.

В пресс-службе отметили, что состояние пациента не позволяло его транспортировать. Врачи Эртильской РБ провели консилиум с медиками из ВОКБ и приняли решение делать экстренную операцию на месте.

«Специалисты вскрыли грудную клетку пациента, ушили раны легкого, установили дренажи в левую плевральную полость для удаления скопившейся крови и воздуха», — рассказали медики.

После этого мужчину перевели в больницу областного центра, где его лечение продолжилось. Через 13 дней, констатировав выздоровление, его выписали домой.

