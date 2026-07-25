Эксперт рассказал, какие строительные инструменты должны быть в каждом доме

Чтобы не откладывать ремонт в доме из-за отсутствия нужных инструментов, в доме всегда должны быть изолента, скотч, суперклей и складной нож. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«Изолента пригодится для изоляции и временной фиксации, малярная лента защитит поверхность при окрашивании, двусторонний скотч соединит подходящие детали, армированная лента поможет что-либо стянуть, удержать или временно закрыть. Обычный бесцветный скотч можно оставить как дополнительный бытовой расходник. Суперклей стоит подбирать по материалу, поскольку один состав подходит для дерева, металла или керамики, но может оказаться бесполезным для отдельных пластиков, силикона и вспененных поверхностей. Для резки упаковки и тонких материалов удобен безопасный нож с убирающимся лезвием», — сказал он.

Орехов уточнил, что при сборе ящика с инструментами необходимо вначале вспомнить частые домашние задачи, а затем подобрать под каждую из них инструмент, крепеж и расходник.

«Ручную часть комплекта лучше собирать вокруг отвертки с разными битами, набора головок и ключа, который подбирают под конкретный крепеж. Один размер не охватит все домашние соединения. Рядом пригодятся молоток, плоскогубцы, кусачки, рулетка и строительный уровень. Рулетка поможет проверить место для шкафа или полки, уровень позволит ровно установить крепление. Для отверстий и сборки мебели можно держать дрель или шуруповерт с подходящей оснасткой. Перед сверлением следует проверить, где проходит скрытая проводка, надеть защиту глаз и убедиться, что выбранные сверло, бита и режим соответствуют материалу. Отдельный отсек можно отвести под шурупы и дюбели разных размеров, гвозди, крючки и пластиковые хомуты», — добавил он.

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