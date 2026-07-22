Эксперт рассказал, как защитить ремонт от домашних питомцев

Если в доме живут или скоро появятся кошки или собаки, стоит заранее продумать отделку и организацию пространства — так удастся надолго сохранить аккуратный вид жилья и уберечь мебель от повреждений. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов.

«Для стен оптимально подойдет влагостойкая краска, так как она не дает питомцам возможности что‑то обдирать, а загрязнения с нее легко смываются. Гладкая поверхность — лучший вариант. Если животное встряхнется после прогулки под дождем, капли грязи не застрянут в рельефе. В прихожей или коридоре можно установить гладкие пластиковые панели — хотя бы до середины стены. Они могут имитировать дерево или иметь другой ненавязчивый, приятный рисунок и при этом органично смотреться в интерьере. Ухаживать за панелями несложно: достаточно протирать их слегка влажной тканью, избегая агрессивных чистящих составов — они могут повредить цветное покрытие», — сказал эксперт.

Особого внимания требует зона кормления домашних питомцев: брызги воды и кусочки корма нередко попадают на стены и портят ремонт. Здесь тоже выручат пластиковые панели.

«Стекло использовать не стоит: питомец может случайно его ударить и разбить. Под миски лучше постелить резиновый коврик — он соберет пролитую воду и остатки еды, а пол в помещении останется сухим и целым. Кстати, к напольному покрытию в доме и квартире с животными предъявляются повышенные требования: оно должно быть износостойким, легким в уборке и не слишком марким. Подойдут такие варианты: нескользкий линолеум — практичный и доступный материал, который сейчас делается по новым технологиям и полностью повторяет расцветку дерева, ламината, паркета и выглядит красиво и дорого; мармолеум — не совсем бюджетное, но очень прочное и долговечное покрытие из натурального сырья; керамогранит — выдерживает интенсивную эксплуатацию. Для тех, кто живет в деревянном доме или предпочитает только натуральные материалы, то очень хорошим решением будет пол из лиственницы», — рекомендовал Орехов.

Цвет пола, по словам специалиста, тоже имеет значение. Слишком темные оттенки подчеркивают шерсть и следы от лап, а очень светлые быстро выдают любые пятна. Оптимально остановиться на нейтральных тонах: светло‑коричневом, кофейном, горчичном — на них загрязнения менее заметны.

«Какой бы ни была отделка, в доме с питомцами важна частая уборка. Пригодится мощный пылесос с набором насадок, который поможет удалить шерсть с мебели и из труднодоступных мест. Регулярная влажная уборка пола тоже существенно продлит срок службы отделки. Чтобы уберечь мебель и провода от зубов и когтей, можно воспользоваться специальными спреями, отпугивающими животных. Особенно это актуально для щенков, которые активно пробуют все на зуб. Полезно обустроить для питомца собственный уголок или домик и обеспечить его игрушками, предназначенными для животных. Это даст возможность выплеснуть энергию, и питомец с меньшей вероятностью станет грызть гипсокартон, углы или другие элементы интерьера», — заключил Орехов.

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