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Общество

Таксиста из Чечни оштрафовали в Москве за намаз на дороге

В Москве таксиста из Чечни оштрафовали на 5 тыс. рублей за намаз на улице
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Москве таксист из Чечни получил штраф за то, что совершил намаз во время рабочей смены прямо на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, 27 мая таксист Ахмад был на дежурстве. Он находился на улице Измайловского Зверинца на востоке Москвы, когда наступило время намаза. Мужчина вышел из машины, достал молельный коврик и помолился, затем продолжил путь.

Случайный прохожий снял это на камеру и пожаловался на таксиста в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ.

Две недели спустя Ахмада задержали и привезли в прокуратуру. Он пояснил, что ему пришлось помолиться на улице, так как рядом не было специальных мест для намаза, и попросил вынести ему предупреждение. Однако дело передали в суд, и Ахмаду выписали штраф в 5 тыс. рублей.

До этого во Владивостоке на видео попал мигрант, совершавший намаз на детской площадке. Мужчину оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Ранее в Приморье водитель устроил намаз, заблокировав автобус с людьми.

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