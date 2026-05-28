Во Владивостоке сняли мигранта, совершавшего намаз на детской площадке

Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке иностранца наказали за публичный намаз. Об этом сообщает Первочеченский районный суд города.

Мужчину заметили на улице Карбышева. По данным Telegram-канала Amur Mash, 30-летний мигрант молился на детской площадке. На кадрах, снятых местными жителями, заметно, как мужчина кланяется и падает на колени рядом с качелями.

Ситуация напугала людей. После произошедшего мужчину задержали. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов иностранец заявил, что больше так поступать не будет.

«В судебном заседание вину в совершении вмененного правонарушения привлекаемое лицо признало, в содеянном раскаялось», – сообщается в публикации суда.
Мигранта обязали выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

До этого в ХМАО работавшего вахтой иностранца выдворили из РФ за подобные действия. Мужчина читал намаз в общежитии, а также на двери комнаты повесил график молитв.

Ранее в Приморье водитель устроил намаз, заблокировав автобус с людьми.

 
