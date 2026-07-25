Россиянам рассказали об одной существенной надбавке к пенсии

Депутат Новичков напомнил о праве сельских работников на надбавку в 25% к пенсии

Сельская надбавка к пенсии, положенная россиянам с 30-летним стажем в аграрной сфере, составляет 25% от фиксированной выплаты. О нюансах получения доплаты РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Новичков.

Важным преимуществом этой надбавки является то, что после назначения она будет сохраняться даже в том случае, если пенсионер переедет жить из села в город. В 2026 году размер доплаты, по данным Соцфонда, составляет 2396 рублей в месяц.

Парламентарий пояснил, что на повышение пенсии могут претендовать не все жители деревни, а только неработающие получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые на момент назначения выплаты жили в сельской местности и наработали не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

При расчете этого стажа учитывается трудовая деятельность в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по более чем 500 профессиям из специального перечня — от механизаторов, дояров и трактористов до агрономов и ветеринаров. Кроме того, в стаж для получения надбавки автоматически, без учета занимаемой должности, включают периоды работы в колхозах, совхозах, сельхозартелях и крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года.

Если при соблюдении всех условий пенсионеру не начислили надбавку, ему следует подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд, посоветовал Новичков. Как отметил депутат, при возникновении сомнений в своем праве на надбавку лучше сначала запросить в Социальном фонде полный расчет сельского стажа.

По данным Соцфонда, сельскую надбавку к пенсии в различных регионах получают десятки тысяч граждан: в Удмуртии таких пенсионеров более 15 тысяч, в Омской области — свыше 12 тысяч, а в Краснодарском крае — 41 тысяча.

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