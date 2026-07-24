Кому повысят пенсии с 1 августа 2026 года и на сколько

С 1 августа ряд пенсионеров получит прибавку к выплатам. В зависимости от категории получателя перерасчет составит от нескольких сотен рублей до почти десяти тысяч. Сколько составит прибавка к пенсии в каждом конкретном случае, из чего она складывается и как ее получить — в материале «Газеты.Ru».

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Август — месяц повышения выплат для многих пенсионеров. В этом году Социальный фонд России вновь проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2025 году.

По данным СФР России, на 1 мая 2026 года количество пенсионеров в стране составило около 40,4 млн человек. Примерно 20% из них — работающие.

8,4 млн работающих пенсионеров получат перерасчет пенсии с 1 августа

В августе страховые пенсии этой категории граждан пересчитают с учетом страховых взносов, которые работодатели отчисляли в Социальный фонд России за прошлый год, рассказал «Газете.Ru» директор по продукту НПФ ГАЗФОНД ПН Владислав Кондрашов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«По закону эта ежегодная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами или баллами. С учетом стоимости одного пенсионного балла — 156,76 рублей в 2026 году, максимальная надбавка составит 470,28 рублей», — пояснил Кондрашов.

Эксперт также напомнил, что государство оказывает работающим пенсионерам поддержку: с 2025 года этой категории граждан вернули регулярную индексацию выплат, которая составила 9,5% в 2025 году, затем еще 7,6% — в начале 2026-го года. Благодаря этому, по данным СФР, средняя пенсия работающего пенсионера на 1 мая 2026 года составляет около 23,7 тысяч рублей.

Как получить перерасчет

В пресс-службе Социального фонда России напомнили, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам по традиции пройдет в беззаявительном порядке. Это означает, что гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком.

Важно! Проверить свой накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета. Этот документ можно запросить через личный кабинет на портале Госуслуг.

Юрист Абели Шенгелия отметил, что корректировка размера пенсии работающим пенсионерам производится на основании пункта 3 части 2 статьи 18 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

«Согласно этой норме, с 1 августа каждого года перерасчету подлежат исключительно страховые пенсии по старости и по инвалидности, если их получатели осуществляли трудовую деятельность в 2025 году и за них уплачивались страховые взносы. Пенсионеры, получающие социальные пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, под действие статьи 18 не подпадают», — подчеркнул юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

Не получат августовскую прибавку:

* неработающие пенсионеры;

* пенсионеры, прекратившие работу до 1 июля 2026 года (им производят полную индексацию пенсии с учетом всех пропущенных повышений как неработающим, но августовский перерасчет по взносам 2025 года к ним не применяется);

* получатели социальных и государственных пенсий.

Увеличение накопительной пенсии

В августе также пройдет корректировка перерасчета накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Их размер выплат зависит уже не от взносов работодателя, а от результатов инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями и негосударственными фондами за минувший год, рассказала «Газете.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Максим Блинов/РИА Новости

«Здесь действует важная гарантия: даже при неблагоприятной рыночной конъюнктуре размер выплаты не может быть уменьшен. При этом увеличение происходит лишь тогда, когда доходность от размещения средств оказалась положительной, либо на счет поступили новые взносы. Это делает динамику накопительной части менее предсказуемой, но защищенной от снижения», — пояснила Капустина.

Право на увеличение возникает исключительно при наличии у застрахованного лица сформированных пенсионных накоплений и соблюдении установленных правил назначения соответствующих выплат.

На 17,3% вырастут накопительные пенсии россиян с 1 августа 2026 года

Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль обратил внимание, что отдельно увеличиваются срочные пенсионные выплаты — на 19,3%.

«Речь идет о гражданах, которые формировали пенсионные накопления добровольно, в том числе через программы софинансирования, материнский капитал или дополнительные взносы. Если у человека пенсионные накопления выплачиваются единовременно, такой ежегодный перерасчет к нему не применяется: единовременная выплата уже была произведена в полном объеме», — пояснил он.

Важно Инвестированием пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и 9 частных управляющих компаний. Сегодня они предлагают гражданам 13 портфелей для размещения средств.

Кто еще получит надбавку к пенсии

Получателями августовских доплат станут и некоторые другие категории пенсионеров.

Пенсионеры, которым исполнилось 80

Августовскую доплату получат пенсионеры, достигшие 80 лет в июле.

«Фиксированную выплату к их пенсии удваивают с 9 584,69 до 19 169,38 рублей и дополняют надбавкой на уход в 1 413,86 рубля. Совокупная прибавка превышает 11 тысяч рублей и назначается автоматически, без обращения», — рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов.

Инвалиды I группы

Аналогичное удвоение применяется при установлении первой группы инвалидности — даже если человек не достиг возраста 80 лет. Однако при ранее назначенном повышении по инвалидности в 80 лет удвоение фиксированной выплаты повторно не производится.

Пенсионеры с иждивенцами

Доплату получат также пенсионеры, у которых появились нетрудоспособные иждивенцы: по 3 194,90 рубля за каждого.

«Причем надбавка назначается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. Соответственно, для пенсионеров с инвалидностью I группы и тремя иждивенцами сумма надбавки за уход может составить 30 167,94 рублей», — подчеркнул Кудряшов.

Другие категории пенсионеров

Право на надбавку в августе приобретают отдельные группы пенсионеров, чьи жизненные обстоятельства либо специфика трудовой биографии обусловливают применение дополнительных гарантий, напомнила Надежда Капустина.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Получат прибавку граждане, имеющие продолжительный стаж работы в отдельных отраслях — члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной отрасли. Подобные надбавки интегрированы в общую систему социальной поддержки и призваны учитывать многообразие факторов, влияющих на уровень материального обеспечения пожилых людей», — пояснила профессор.

Обладатели специального стажа также имеют право на увеличение пенсии. Если у человека есть подтвержденный «северный» стаж (15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях) либо сельский стаж (30 лет работы в сельском хозяйстве), он может получить соответствующую надбавку к пенсии, напомнила Капустина.

В свою очередь Сергей Довгаль напомнил, что в данном случае речь идет об индивидуальных доплатах при наличии подтверждающих документов.

«Главный практический совет — проверять не только сам факт индексации или перерасчета, но и все основания для дополнительных выплат. Если пенсионер считает, что прибавка положена, но ее нет, лучше не ждать, а обратиться в клиентскую службу СФР, МФЦ или подать запрос через Госуслуги», — посоветовал он.

Как еще можно повысить пенсию

Любая индексация и перерасчет — позитивный шаг. Они проводятся в соответствии с установленными законодательством сроками. Однако Владислав Кондрашов напоминает, что задача государственной пенсии — обеспечить базовый уровень жизни.

«Чтобы жить на пенсии так же, как и во время активной карьеры, и не снижать привычный уровень расходов, важно формировать собственные накопления. Личные накопления используются во многих странах как дополнительный источник дохода после завершения трудовой деятельности», — подчеркнул эксперт.

Одним из доступных инструментов формирования личных накоплений является программа долгосрочных сбережений.

Это простой инструмент накоплений с гарантией безубыточности и поддержкой государства. Программа предусматривает государственное софинансирование личных взносов — до 36 000 рублей в год при соблюдении установленных условий. Откладывать в качестве взносов можно любую комфортную сумму, а регулярность определяет сам человек. Владислав Кондрашов директор по продукту НПФ ГАЗФОНД ПН

Пенсионные накопления могут послужить хорошим стартом в ПДС для тех, у кого они формируются в негосударственном пенсионном фонде, добавил эксперт. Если выплаты еще не назначены, эти накопления можно перевести в ПДС в качестве единовременного взноса без потери инвестиционного дохода. Чтобы получить софинансирование от государства, нужно добавлять комфортную сумму личных взносов — от 2000 рублей в год.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«В следующем году минимальный период накопления до назначения выплат по ПДС без потери налоговых льгот будет составлять 6 лет, с последующим увеличением до 10 лет к 2031 году. В 2026 году этот период составляет 5 лет. Таким образом, срок действия договора и год вступления в программу могут влиять на условия получения налоговых льгот», — подчеркнул Владислав Кондрашов.

В целом же, по его мнению, чем раньше человек начнет формировать личный резерв, тем комфортнее и свободнее он будет чувствовать себя на пенсии.