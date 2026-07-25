В АТОР оценили спрос россиян на экстремальный туризм

АТОР: около 100 тыс. россиян в год выбирают экстремальный отдых

Экстремальный туризм в России привлекает около 100 тысяч человек в год, однако такой вид отдыха является нишевым продуктом. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сегодня такие активности привлекают суммарно около 100 тысяч человек в год», — сообщили в АТОР.

В ассоциации заявили, что экстремальный туризм в России является «нишевой историей».

Такой туризм включает в себя подъемы в горы, сплавы и рафтинг по рекам и спелеотуризм — исследования пещер. Для этих целей россиян привлекают места на Урале, Кавказе, Алтае, Камчатке и в Карелии.

Среди гор самой популярной точкой остается Эльбрус — ежегодно туда пытаются подняться около 20 тысяч человек. На Камчатке любителей экстремального привлекают маршруты на действующие вулканы, а Алтай, Урал и Карелия более привлекательны для сплавов.

До этого сообщалось, что россиянам разрешили въезжать в Черногорию без виз до ноября.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, где на Алтае можно загадывать желания.