Россиянам разрешили въезжать в Черногорию без виз до ноября

Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Власти Черногории продлили безвизовый въезд в страну для россиян и белорусов. Это следует из текста поправок к постановлению о визовом режиме, утвержденных правительством республики, передает РИА Новости.

В дополнении к документу говорится о том, что до 31 октября 2026 года граждане Белоруссии и России смогут въезжать в Черногорию, а также проезжать по территории республики и находиться в ней сроком до 30 дней, имея документы, выданные им соответствующими уполномоченными органами.

Остается неизвестным, как изменится ситуация с визами после 31 октября.

До этого сообщалось, что власти Черногории могут ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября. По информации местных СМИ, впоследствии власти Черногории планируют также ввести визы для туристов из Турции, Китая и других стран, чтобы синхронизировать свою политику с правилами Евросоюза к концу 2027 года.

Ранее россиянам открыли онлайн-доступ к визам на Тайвань.