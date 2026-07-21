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Общество

В Херсонской области произошло массовое отключение света

В 14 округах Херсонской области пропал свет из-за технологического нарушения
Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

В Херсонской области один городской округ и 13 муниципальных округов остались без света в связи с технологическим нарушением в энергосистеме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба «Херсонэнерго».

Из заявления следует, что свет пропал в Новокаховском городском округе. Также отключение электричества произошло в Верхнерогачинском, Ивановском, Скадовском, Горностаевском, Каланчакском, Алешкинском, Геническом, Великолепетихском, Нижнесерогозском, Голопристанском, Чаплынском, Новотроицком и Каховском муниципальных округах.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там извинились перед жителями за временные неудобства.

18 июля массовое отключение света произошло в Курской области. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, электричество пропало после атаки украинских войск на объект энергетической инфраструктуры в Курчатовском районе. Без света временно остались жители Рыльского, Конышевского, Хомутовского, Льговского и Курчатовского районов — это более 46 тыс. потребителей.

Ранее в Севастополе ввели режим «три часа со светом, три часа — перерыв».

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