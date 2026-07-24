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Бизнес

Набиуллина оценила последствия для экономики из-за атак ВСУ на логистические пункты

Набиуллина заявила о возможном росте цен из-за атак ВСУ на склады WB
Илья Питалев/РИА Новости

Атаки украинских беспилотников на логистические центры Wildberries являются шоками предложения, которые могут вызвать рост цен, однако пока это не наблюдается. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Это шоки предложения... Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения», — сказала она.

В настоящее время важно оценить, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции, отметила глава ЦБ. Согласно анализу специалистов ЦБ, устойчивые показатели инфляции остаются в том же диапазоне, как оценивалось раньше, — 4-5%, добавила Набиуллина.

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге.

Ранее в ООН заявили, что удары по складам Wildberries в России могут признать военными преступлениями.

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