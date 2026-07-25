Упавшее дерево прибило мужчину во время непогоды в Татарстане, он не выжил

112: в Татарстане упавшее во время непогоды дерево прибило мужчину

В Татарстане на 64-летнего мужчину во время непогоды рухнуло дерево. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел прошедшей ночью — порывы ветра достигали скорости в 22 метра в секунду. Во время непогоды повалило 20 деревьев.

В Зеленодольском районе одно из них упавших деревьев рухнуло прямо на человека. В результате случившегося мужчина не выжил. Кроме того, из-за непогоды также пострадали два автомобиля.

До этого непогода сорвала День города, превратив город Каменск-Уральский в бассейн. Праздничные мероприятия перенесли, а установленную к 325-летию населенного пункта сцену закрыли. Некоторые жители стали передвигаться по городу на сапбордах и лодках.

Ранее в одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды.