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Общество

Житель Луги провалился в дупло клена на четырехметровой высоте и просидел в нем сутки

В Ленобласти мужчина на сутки застрял в дупле клена
ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»

В Ленобласти мужчина застрял в дупле клена на высоте четырех метров, с дерева его пришлось спускать спасателям. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

Инцидент во дворах домов по улице Гагарина, в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, застрявшем на дереве на высоте около четырех метров. Выяснилось, что местный житель забрался на клен, провалился в дупло глубиной два метра и не может самостоятельно выбраться, в ловушке мужчина провел более суток.

Спасатели спилили мешающие ветки и с помощью веревки спустили пострадавшего на землю. Госпитализация ему не потребовалась.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина застрял в бетонной трубе мусоропровода на территории автомобильного завода.

Ранее голый уфимец пролез между фасадом дома и блоком кондиционера, чтобы охладиться.

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