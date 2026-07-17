Житель Луги провалился в дупло клена на четырехметровой высоте и просидел в нем сутки

В Ленобласти мужчина на сутки застрял в дупле клена

В Ленобласти мужчина застрял в дупле клена на высоте четырех метров, с дерева его пришлось спускать спасателям. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

Инцидент во дворах домов по улице Гагарина, в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, застрявшем на дереве на высоте около четырех метров. Выяснилось, что местный житель забрался на клен, провалился в дупло глубиной два метра и не может самостоятельно выбраться, в ловушке мужчина провел более суток.

Спасатели спилили мешающие ветки и с помощью веревки спустили пострадавшего на землю. Госпитализация ему не потребовалась.

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