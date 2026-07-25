Филолог оценил возможность исключения буквы «ё» из алфавита

Предпосылок для исключения буквы «ё» из русского алфавита нет, как и планов сделать ее обязательной. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости.

По его словам, буква «ё» сохранит свой нынешний факультативный статус, поскольку оснований для его пересмотра нет. Пахомов сравнил букву «ё» с 29 февраля: она необходима системе, но используется не всегда, и в этом заключается ее особенность.

Филолог также отметил, что обязательное употребление буквы «ё» могло бы привести к ряду проблем. В частности, это исказило бы русскую поэзию XIX века, а также создало бы сложности со словами, имеющими вариативное произношение.

До этого Пахомов заявил, что в русском языке изменилась норма ударения в слове «куркума» — теперь основным вариантом считается на последний слог. По его словам, согласно «Большому словарю ударений русского языка», вариант «куркума́» стал основным, а прежнее произношение — «курку́ма» — перешло в категорию допустимой старшей нормы.

Ранее Путин провел заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России.