В России определились с правильным ударением в слове «куркума»

В русском языке изменилась норма ударения в слове «куркума» — теперь основным вариантом считается на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

По его словам, согласно «Большому словарю ударений русского языка», вариант «куркума́» стал основным, а прежнее произношение — «курку́ма» — перешло в категорию допустимой старшей нормы.

Филолог отметил, что до прошлого года словари фиксировали только один вариант ударения — «курку́ма». При этом форма «куркума́» ранее не указывалась ни в одном из нормативных изданий.

Пахомов пояснил, что обычно новые варианты произношения проходят несколько этапов закрепления в словарях. Сначала они получают статус нерекомендуемых, затем становятся допустимыми в разговорной речи, после чего признаются равноправными с существующей нормой. Лишь затем новый вариант может занять первое место в словарной статье.

По словам специалиста, в случае со словом «куркума» этот процесс произошел необычно быстро: вариант «куркума́», который ранее не фиксировался словарями, сразу был признан основным.

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