Путин проводит заседание совета по русскому языку

Путин собрал совет по поддержке русского языка и языков народов России

Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

С основным докладом выступит советник президента Елена Ямпольская. Она осветит выполнение поручений главы государства и обозначит ключевые векторы деятельности совета.

Среди тем обсуждения обозначены дополнительные меры по укреплению позиций русского языка и языков народов России, включая поддержку издательских и просветительских инициатив.

Также на мероприятии выступит замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева с докладом о поддержке русского жестового языка. А директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев поделится инициативами о возрождении пушкинского общества в РФ.

Заседание совета с участием Путина приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

В конце мая правительство утвердило масштабный комплекс из 120 мер, призванных обеспечить поддержку и развитие русского языка и языков этнических групп России, а также укрепить их позиции на международной арене. Среди ключевых инициатив – разработка интерактивных онлайн-курсов по русскому языку для иностранцев, адаптированных под реалии жизни в России. Также предлагается организовать двусторонний перевод детской литературы: русскоязычных книг – на языки стран ближнего зарубежья, и наоборот.

