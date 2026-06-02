Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин проводит заседание совета по русскому языку

Путин собрал совет по поддержке русского языка и языков народов России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

С основным докладом выступит советник президента Елена Ямпольская. Она осветит выполнение поручений главы государства и обозначит ключевые векторы деятельности совета.

Среди тем обсуждения обозначены дополнительные меры по укреплению позиций русского языка и языков народов России, включая поддержку издательских и просветительских инициатив.

Также на мероприятии выступит замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева с докладом о поддержке русского жестового языка. А директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев поделится инициативами о возрождении пушкинского общества в РФ.

Заседание совета с участием Путина приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

В конце мая правительство утвердило масштабный комплекс из 120 мер, призванных обеспечить поддержку и развитие русского языка и языков этнических групп России, а также укрепить их позиции на международной арене. Среди ключевых инициатив – разработка интерактивных онлайн-курсов по русскому языку для иностранцев, адаптированных под реалии жизни в России. Также предлагается организовать двусторонний перевод детской литературы: русскоязычных книг – на языки стран ближнего зарубежья, и наоборот.

Ранее правительство РФ утвердило план из 120 мероприятий по продвижению русского языка в мире.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!