Французский историк объяснил, почему получил гражданство РФ

Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски заявил, что подал заявление на получение российского гражданства в 2022 году, чтобы выразить поддержку России в сложный для нее период. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, после начала конфликта многие страны стали разрывать связи с Россией, и он решил показать свое отношение к стране.

«Когда началась война и весь мир стал разрывать связи с Россией, когда никто больше не хотел иметь с ней ничего общего, я решил показать свою любовь к ней и подал заявление на российское гражданство», — рассказал Малиновски.

Историк подчеркнул, что этот шаг не был продиктован необходимостью, а стал символическим жестом. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении ему гражданства всего через три недели после подачи заявления.

До этого Малиновски назвал Путина человеком исключительной интуиции, культуры и образования. По его словам, он впервые увидел президента России в 2015 году на трибуне во время Парада Победы на Красной площади, и эта встреча произвела на него большое впечатление. После этого историк несколько раз встречался с президентом РФ.

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