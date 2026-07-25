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Общество

В Венесуэле выросло количество погибших при землетрясениях

В Венесуэле число погибших в результате землетрясений выросло до 5 546
Javier Campos/AP

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле, произошедших 24 июня, выросло до 5 546 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента страны Хорхе Родригес.

По обновленной информации, количество жертв землетрясений за последние двое суток увеличилось на 148 человек. Пострадали 16 740 человек, спасены 6 462. Во временных лагерях, по данным правительства, размещены 23 811 человек, без жилья остаются 17 907 жителей.

Кроме того, повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью разрушены. На территории страны продолжаются подземные толчки. Зафиксировано 1,5 тысячи афтершоков. В ликвидации последствий землетрясений участвуют более 30 тысяч сотрудников экстренных служб, 31 745 добровольцев и 2 278 иностранных спасателей, уточнил Родригес.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. Они стали одними из самых мощных в стране за последние 100 лет. Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венесуэле произошло новое землетрясение.

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