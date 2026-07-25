В Госдуме предложили увеличить число отпускных дней

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил исключить выходные дни из ежегодного оплачиваемого отпуска, увеличив его продолжительность с 28 до 35 рабочих дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Если праздничные дни не считаются, почему выходные считаются? Выходные дни и так бы были выходными», — сказал Миронов.

По его мнению, стандартный отпуск должен быть увеличен до 35 дней, при этом пропорционально должны увеличиваться отпуска и для тех, кто имеет право на дополнительные дни. Парламентарий рассчитывает, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.

До этого эксперт по кадровому делопроизводству UCMS Group Любовь Кестер рассказала, что выбор месяцев для отпуска влияет как на сумму выплат, так и на продолжительность отдыха. Она отметила, что для экономии дней отпуска выгоднее планировать его с учетом государственных праздников, которые не вычитаются из общего срока. Если же цель — не потерять в деньгах, стоит брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в августе.