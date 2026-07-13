Россиянам рассказали, как увеличить отпускные выплаты в 2026–2027 году

Работники по трудовому договору имеют право минимум на 28 календарных дней оплачиваемого отпуска в год. Выбор месяца влияет и на сумму отпускных, и на продолжительность отдыха. Эксперт по кадровому делопроизводству UCMS Group Любовь Кестер рассказала «Газете.Ru», как выбрать даты с наибольшей выгодой.

«Прежде чем выбирать даты, стоит решить, что важнее: потратить меньше дней отпуска или не потерять в выплатах. Эти цели часто противоречат друг другу», — говорит эксперт.

Если хотите сэкономить дни — планируйте отпуск с учетом государственных праздников: новогодних каникул, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября. Эти дни не вычитаются из 28 календарных дней отпуска.

Но есть нюанс: если праздник выпадает на субботу или воскресенье и правительство переносит выходной на ближайший рабочий день, этот перенесенный день уже расходует дни отпуска.

«Например, в 2027 году 9 мая — воскресенье, выходной перенесли на 10 мая. Если взять отпуск с 4 по 14 мая, потратите 10 дней, а не 9», — объясняет Любовь Кестер.

Если важно не потерять в деньгах — берите отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. В 2026 году это июль, в 2027-м — декабрь: в обоих по 23 рабочих дня.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше теряешь, уходя в отпуск. Эксперт приводит пример: три недели в июле при стабильных выплатах 50 000 рублей принесут на 3227 рублей больше, чем обычная зарплата за месяц.

Январь — самый невыгодный месяц: из-за каникул в нем всего 15 рабочих дней, и каждый «стоит» дорого.

«Если хотите продлить новогодние праздники, лучше брать отпуск в конце декабря, а не в январе. При зарплате 50 000 рублей семь дней отпуска с 24 по 30 декабря дадут вам 19 дней отдыха подряд и даже немного больше обычной зарплаты. Те же семь дней с 11 января уменьшат выплаты на 4721 рубль», — отмечает Любовь Кестер.

Еще один способ повлиять на выплаты — выходные дни. Если хотите получить чуть больше денег, включайте субботу и воскресенье в отпуск: в отпуске они оплачиваются по среднедневному заработку, который может быть выше стоимости рабочего дня. Если хотите сэкономить дни — наоборот, берите отпуск по рабочим дням, исключая выходные (например, два отпуска по пять дней, вместо одного на 14 дней).

«Хотя дробление не противоречит законодательству, на практике работодатели редко соглашаются на такие «микроотпуска». Кроме того, по трудовому кодексу хотя бы один отпуск в году должен составлять не менее 14 дней подряд», — напоминает Любовь Кестер.

Ранее выяснилось, что треть россиян не отгуливают полный отпуск за год.