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Общество

Лантратова рассказала об обстоятельствах ударов ВСУ по колледжу в Старобельске

Лантратова: удары ВСУ по колледжу в Старобельске не давали студентам спастись
РИА Новости

Массированные удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске не оставляли шанса на спасение находившимся там студентам. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, трагедия произошла, когда в общежитии спали 86 человек в возрасте от 14 до 20 лет. Дроны атаковали тремя волнами с интервалом в 10-15 минут.

«Они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», — сказала Лантратова.

Она добавила, что спасательная операция длилась 45 часов и прерывалась 18 раз из-за новых атак.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. По информации главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, для удара использовались 16 беспилотников. В момент атаки в общежитии находились 85 студентов. В момент атаки в общежитии находились 85 студентов в возрасте от 14 до 22 лет. В общей сложности пострадали 80 молодых людей, которые в момент атаки спали: из них 21 не выжил, ранения получили 59 студентов, в том числе 28 несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскритиковал западные СМИ за молчание о теракте в Старобельске.

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