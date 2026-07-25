Росавиация ограничила работу трех аэропортов Поволжья

Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов из аэропортов Нижнего Новгорода (Чкалов), Самары (Курумоч) и Чебоксар. Об этом сообщила пресс-служба воздушного ведомства в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные ограничения ввели в воздушных гаванях Пензы и Саратова (Гагарин).

В зависимости от продолжительности задержки и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атаки БПЛА.