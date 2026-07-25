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Общество

В Минобрнауки сообщили, когда все вузы РФ перейдут на новую систему образования

Могилевский: все вузы России перейдут на новую систему образования после 2030
Владимир Песня/РИА Новости

Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сейчас в пилотном проекте по переходу на новую систему участвуют 17 университетов. После завершения этого этапа обновленная модель будет поэтапно внедрена во всех российских вузах.

Могилевский подчеркнул, что сфера образования требует взвешенного подхода к изменениям. По его словам, реформа должна проводиться последовательно и аккуратно, чтобы не навредить существующей системе, а повысить качество подготовки студентов.

До этого стало известно, что российских студентов всех специальностей обяжут изучать четыре дисциплины независимо от выбранной профессии. К уже обязательным истории, философии и курсу «Основы российской государственности» добавится русский язык, сообщил на заседании с участием президента глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Как изменятся учебные программы и какие еще предложения по реформе высшего образования прозвучали в последнее время — в нашем материале.

Ранее глава «Газпром-Медиа Холдинга» Жаров рассказал «Газете.Ru» о дипломах для блогеров.

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