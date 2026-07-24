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Общество

Политолог отметил вклад Путина в развитие отечественного авиастроения

Политолог Асафов: Путин держит вопросы технологического суверенитета под контролем
Евгений Мессман/ТАСС

Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию отечественного авиастроения как одному из ключевых направлений достижения технологического лидерства и суверенитета страны. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Асафов, комментируя визит главы российского государства на Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев», входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха».

По словам эксперта, вопросы технологического лидерства находятся под личным контролем президента, Путин глубоко погружен в реализацию крупнейших промышленных проектов, в том числе в авиастроении.

«Посещая регионы, президент России уделяет большое внимание важнейшим направлениям, встречается с трудовыми коллективами, чтобы из первых рук узнать, как живет страна и как реализуются программы, направленные на обеспечение технологического лидерства и технологического суверенитета», — подчеркнул Асафов.

Политолог добавил, что сейчас способны самостоятельно производить современные самолеты меньше пяти государств, и ни одно из них не может создать полный цикл авиастроения внутри своих границ.

«Путин добился того, что в России есть такие проекты — и в военном, и в гражданском авиастроении», — отметил Асафов.

В качестве примеров он привел уже реализуемые проекты самолета МС-21-310, который собирается в Иркутске, а также модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М.

Асафов выразил уверенность, что в перспективе Россия полностью и самостоятельно обеспечит себя авиасудами.

Кроме того, политолог отметил вклад в развитие отечественного авиастроения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который, по его словам, рассматривает задачу как одно из приоритетных направлений своей работы.

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