Собянин сообщил об обезвреживании более двух сотен БПЛА, летевших на Москву

Собянин: более 250 летевших на Московский регион БПЛА уничтожили за сутки

За последние сутки в направлении Московского региона летели более 250 беспилотников, большую их часть обезвредили на дальних подступах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его данным, на подлете к столице обезврежены 16 вражеских беспилотников.

Вечером 24 июля Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев заявил о пожаре на территории региона после атаки беспилотников.

Кроме того, в Ленинградской области из-за атаки БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 июля над Россией перехватили и уничтожили 571 беспилотник самолетного типа.

Ранее украинские дроны ударили по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.