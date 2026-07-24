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Армия

Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

Собянин: система ПВО уничтожила пять беспилотников на подлете к Москве
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Утром 24 июля Собянин сообщал об уничтожении 11 беспилотников на подлете к Москве.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев заявил о пожаре на территории региона после атаки БПЛА. Он уточнил, что в поселке Элеватор в Твери загорелось административное здание логистического центра.

Тверская область — не единственный российский регион, подвергшийся атаке БПЛА в ночь на 24 июля. Также налеты дронов зафиксировали в Орловской, Смоленской, Ленинградской, Владимирской, Новгородской, Тульской, Брянской, Калужской, Рязанской, Псковской, Белгородской и Курской областях. Несколько дронов сбили в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Черного и Азовского морей. По данным министерства обороны РФ, всего над территорией страны перехватили и уничтожили 571 БПЛА самолетного типа.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Кирову.

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