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Аэропорт Внуково перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

В московском аэропорту Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) в Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

В случае введения ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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