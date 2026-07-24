Опубликована памятка на случай тревоги на Крымском мосту

В инфоцентре, освещающем ситуацию на автоподходах к Крымскому мосту, опубликованы рекомендации по действиям в случае сигнала тревоги. Информация опубликована в Telegram-канале.

«В связи с тем, что сохраняется угроза диверсионно-террористических актов, на переходе может прозвучать тревога. Сотрудники транспортной безопасности и правоохранительные органы всегда подскажут, как пройти в безопасное место (укрытие) в случае необходимости», — отмечается в памятке.

В частности, рекомендуется тем, кто оказался на пункте досмотра во время сигнала тревоги, вернуться к своим автомобилям. Тем, кто уже находится на переправе, следует внимательно следовать указаниям из громкоговорителей, избегать резких маневров и не покидать транспортное средство, а также соблюдать установленную скорость в направлении выезда.

Кроме того, в инфоцентре призвали не подходить к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них сотрудникам транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. На обоих въездах на мост установлены посты досмотра для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось о закрытии Крымского моста для транспорта.