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Автомобили

Крымский мост закрыли для транспорта

На Крымскому мосту остановили проезд
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно ограничили проезд для автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра, освещающего ситуацию на автоподходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

Сообщение о блокировке дороги появилось в 10:36 (мск).

13 июля сообщалось, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1,6 тысячи автомобилей. Движение по мосту было перекрыто вечером в воскресенье 12 июляи возобновилось в 09:05 по московскому времени. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов. По данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 800 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа. Со стороны Керчи в очереди стоят еще 850 автомобилей. Там водителям также приходится ждать более двух часов.

Ранее сообщалось, что в пробках у Крымского моста застряли более тысячи автомобилей.

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