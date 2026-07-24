«Теневой бизнес»: мошенники в России «продают» машино-места и подсобки в домовых чатах

Адвокат Пивоваров: мошенники все чаще обманывают при «продаже» машино-мест и подсобок

Одной из наиболее распространенных схем мошенников в последнее время стал обман при продаже машино-мест, кладовых и подсобных помещений в домовых чатах. Подобные случаи, по словам адвоката Московской коллегии адвокатов SED LEX Антона Пивоварова, уже не сводятся к единичным эпизодам: во многих регионах они оформились в устойчивый теневой бизнес.

Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Злоумышленники подходят к реализации схемы системно. Прежде чем разместить объявление, они детально изучают конкретный жилой комплекс: выясняют рыночную стоимость парковок и кладовых, анализируют стиль общения жильцов, а также собирают данные о собственниках. Это позволяет им выглядеть убедительно и вызывать доверие у потенциальных покупателей.

«Сценарий обмана обычно начинается с лаконичного сообщения в чате, например, «Срочно продам машино-место в связи с переездом» или «Продаю кладовку ниже рынка, нужны деньги». Ключевая задача на этом этапе — создать ощущение срочности и подчеркнуть выгоду сделки», — поясняет адвокат.

Эксперт также рассказывает: «Когда находится заинтересованный покупатель, давление усиливается. Мошенник сообщает, что есть и другие претенденты, и настойчиво предлагает забронировать объект или внести задаток переводом на карту. Чтобы повысить убедительность, злоумышленники могут прислать фотографии поддельных документов или выписок, а также видеозапись помещения, зачастую снятую в другом месте».

Распознать мошенника можно уже по первым сообщениям. Адвокат уверяет, что насторожить должны акцент на срочности, цена заметно ниже среднерыночной без разумного обоснования, отказ от личной встречи для осмотра объекта, настойчивые призывы перевести деньги без оформления сделки и шаблонные формулировки, которые встречаются в разных чатах.

Адвокат подчеркивает: «Ни в коем случае нельзя переводить деньги до проверки документов и личного осмотра помещения. Прежде чем совершать сделку, необходимо запросить выписку из ЕГРН — это позволит убедиться, что объект действительно принадлежит продавцу и не имеет обременений. Дополнительно стоит проверить информацию о продавце через управляющую компанию или соседей и обсудить предложение в общем чате: возможно, кто-то уже сталкивался с аналогичным случаем».

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