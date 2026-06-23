Россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов

На фоне роста киберугроз в период приемной кампании мошенники используют различные схемы обмана абитуриентов. О том, как их распознать и защитить себя и близких, «Газете.Ru» рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По словам эксперта, самая распространенная схема — звонки от мошенников под видом приемной комиссии. Абитуриенту сообщают о высоких шансах попасть на бюджетное место и просят перейти по ссылке, которая ведет на копию портала «Госуслуги». Введенные жертвой логин, пароль и код из СМС сразу попадают к злоумышленникам, а вместе с ними — доступ к учетной записи. При отказе мошенники нередко начинают давить, угрожая, что человека «не примут ни в один вуз».

Отдельное направление — поддельные сайты вузов и порталы для подачи документов. Киберпреступники все чаще используют искусственный интеллект, чтобы за минуты создавать письма «от приемной комиссии», неотличимые от настоящих. Помимо этого, иногда применяют и метод SEO-отравления, при котором поддельные ресурсы попадают в топ поисковой выдачи по запросам вроде «подать документы в вуз онлайн. На таких страницах абитуриента просят ввести персональные данные и оплатить «услугу».

Перед экзаменами активизируется и продажа «ответов» на ЕГЭ, и услуг фейковых репетиторов. На деле вместо материалов покупатель получает задания-пустышки или вирус, который крадет логины от «Госуслуг» и данные банковских карт. По схожему сценарию работают и предложения «гарантированного» зачисления, «спецквот» и регистрации в несуществующих реестрах абитуриентов — за них просят предоплату и копии документов.

«Чтобы не попасться на уловки мошенников, подавать документы стоит только через официальный сайт вуза. Набирайте адрес вручную, а не переходите по ссылкам из звонков и сообщений. Не стоит называть посторонним коды из СМС и пуш-уведомлений, оплачивать «гарантированное поступление» и скачивать приложения из сторонних источников — только из официальных магазинов и с проверкой запрашиваемых разрешений», — пояснил Дмитрий Морев.

Для дополнительной защиты от мошенничества стоит включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах», а родителям — проверять любую просьбу об оплате через официальные контакты учебного заведения.

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