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Общество

Нумизмат рассказал, какие монеты выгодно покупать для инвестиций

Нумизмат Чернышов: золотые монеты Николая II наиболее выгодны для инвестиций
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Чтобы приумножить капитал, не все готовы вкладываться в акции или криптовалюту, и обращаются к драгоценным металлам — в форме монет, рассказал «Газете.Ru» Алексей Чернышов, нумизмат-любитель.

В России популярны «унцовки» — серебряные монеты весом 31,1 г. Они идут по цене металла плюс 10–15% надбавки. После покупки главное — не доставать монеты из капсул голыми руками, иначе останутся следы. Дополнительной нумизматической ценности такие монеты обычно не несут.

«Другое дело — монеты СССР. Например, наборы монет Олимпиады-80 всегда имеют спрос и нумизматическую ценность. В среднем они дорожают на 10% в год», — поделился специалист.

Лучший вариант, по мнению эксперта, — золотые монеты Николая II, 5 и 10 рублей, но именно в слабах (герметичная прозрачная капсула) от международных компаний NGC и PCGS. «На слабах обозначен грейд, указывающий на состояние монет. Рекомендую покупать от MS65, — советует Чернышов. — Для начинающих — 5 рублей 1902 и 1904 годов».

Такие монеты могут расти независимо от курса золота — до 30% в год.

«Главное, покупать не «голые» экземпляры, а уже в слабах, чтобы потом процесс продажи проходил легко», — подчеркивает нумизмат.

«Инвестиции в монеты — это не только сохранение капитала, но и возможность получить серьезный доход при правильном подходе», — резюмирует эксперт.

Ранее были названы самые популярные активы для инвестиций в 2026 году.

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