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Тренер объяснила, как спорт влияет на качество сна

Тренер Гаврютина: заканчивать тренировки лучше за 4 часа до сна
David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Спортивная активность действительно улучшает качество сна, рассказала «Газете.Ru» София Гаврютина, тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit.

Физическая нагрузка влияет на гормональный фон: помогает снизить уровень кортизола и израсходовать избыток адреналина — гормонов, связанных со стрессом, которые препятствуют засыпанию. Если тренировка приносит удовольствие, вырабатывается серотонин, отвечающий за состояние спокойствия. В совокупности это помогает нервной системе переключиться, избавиться от тревожных мыслей и подготовиться ко сну. Кроме того, физическая активность требует затрат энергии, поэтому после нее повышается потребность в восстановлении — человеку проще уснуть, а сон становится более глубоким.

Такой эффект вызывает практически любая активность: танцы, занятия на велотренажере, силовые тренировки. Важно, чтобы тренировка включала разминку, основную часть и заминку — этап, направленный на расслабление (растяжка, работа с миофасциальным роллом).

Конкретный вид активности стоит выбирать с учетом индивидуальной реакции.

«То, что одного расслабляет, другого может взбодрить. Здесь все зависит от характера, темперамента, целей и обстановки, — поясняет Гаврютина. — Незадолго до сна лучше ограничиться спокойными форматами. Легкая силовая тренировка допустима, но при условии правильной заминки».

Планировать серьезные тренировки нужно с учетом биологических ритмов. Во время нагрузки температура тела повышается, а в течение нескольких часов после постепенно снижается — это сигнал для организма готовиться ко сну. Заканчивать занятие желательно за четыре часа до сна.

«Эти советы помогут выстроить режим тренировок для легкого засыпания и глубокого сна. Но помимо физической активности на качество сна влияют эндокринные и неврологические нарушения, соматические заболевания, психоэмоциональные расстройства и прием некоторых лекарств. Если бессонница сохраняется 10–14 дней, нужно обратиться к врачу», — резюмирует Гаврютина.

Ранее фитнес-тренер объяснил, сколько шагов в день нужно для здоровья.

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