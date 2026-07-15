Фитнес-тренер объяснил, сколько шагов в день нужно для здоровья

Фитнес-тренер Прыгунов: минимальная планка — 6–7 тысяч шагов в день

Ориентир в 10 тысяч шагов в день давно стал универсальной рекомендацией. О том, откуда взялась эта цифра, кому она подходит и можно ли заменить ходьбу чем-то другим, «Газете.Ru» рассказал Михаил Прыгунов, топ-фитнес-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу.

Цифра 10 тысяч шагов выбрана не случайно. Это тот уровень физической активности, который под силу выполнить почти всем людям. Она универсальна и подходит и мужчинам, и женщинам.

«Нельзя сказать, что если вы будете делать чуть меньше, здоровье будет ухудшаться. Многое зависит от возраста, состояния здоровья и наличия лишнего веса. Но эта цифра — универсальный ориентир», — поясняет эксперт.

Тренер рекомендует ориентироваться на 10 тысяч шагов ежедневно. Можно делать и больше — это только плюс. Меньше тоже допустимо, но несильно: 6–7 тысяч шагов в день — минимальная планка для поддержания активности.

Шагать можно в обычном прогулочном темпе — в среднем 5 км/ч. Можно ходить быстрее и по пересеченной местности, но это уже будет скорее кардиотренировка.

«В любом случае надо двигаться, ходить, заменять поездки на ходьбу пешком. Например, выходить на две остановки раньше», — советует специалист.

Эксперт рекомендует использовать устройство для подсчета шагов — бюджетный фитнес-браслет вполне подойдет. Он поможет отслеживать цифры и радоваться своим успехам.

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