Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Минюст РФ обновил реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ обновило перечень иностранных агентов
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ обновило перечень иностранных агентов. В новый реестр попали две организации и два физических лица, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Так, иногентами признали организации: «Либертарианская партия России» (организация признана в РФ иностранным агентом) и «Донское Республиканское Движение» (организация признана в РФ иностранным агентом). А также блогера Адама Аушева (признан в РФ иностранным агентом) и активиста Вадима Петрова (признан в РФ иностранным агентом).

Как уточнили в ведомстве, все перечисленные организации и личности распространяли недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также призывали к разрушению территориальной целостности РФ.

Что касается Аушева и Петрова, они также распространяли материалы, созданные другими иностранными агентами, сообщает Минюст. А также они взаимодействовали с организациями, признанными нежелательными на территории России. Кроме того, и Аушев, и Петров выступали против специальной военной операции. Также они оба проживают за границей, заключили в российском Минюсте.

Ранее ГД приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осужденных.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!