Минюст РФ обновил реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ обновило перечень иностранных агентов. В новый реестр попали две организации и два физических лица, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Так, иногентами признали организации: «Либертарианская партия России» (организация признана в РФ иностранным агентом) и «Донское Республиканское Движение» (организация признана в РФ иностранным агентом). А также блогера Адама Аушева (признан в РФ иностранным агентом) и активиста Вадима Петрова (признан в РФ иностранным агентом).

Как уточнили в ведомстве, все перечисленные организации и личности распространяли недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также призывали к разрушению территориальной целостности РФ.

Что касается Аушева и Петрова, они также распространяли материалы, созданные другими иностранными агентами, сообщает Минюст. А также они взаимодействовали с организациями, признанными нежелательными на территории России. Кроме того, и Аушев, и Петров выступали против специальной военной операции. Также они оба проживают за границей, заключили в российском Минюсте.

Ранее ГД приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осужденных.