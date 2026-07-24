Россиянин доехал до Крыма из Таиланда на велосипеде

Российский путешественник Андрей Павлов добрался из Таиланда в Крым на велосипеде — это около 12 тыс. километров. Об своем пути Андрей пишет в Telegram-канале.

«Я уже в Крыму. У меня такое умиротворение. Но путешествие еще не закончилось. Крым — это мой дом, конечно, но я не доехал прям домой домой, где сейчас моя семья и меня ждут мои родные люди. Я буду там дня через три, наверное», — говорится в посте.

Павлов несколько лет прожил в Таиланде, однако покинул остров Пхукет в мае этого года. Его маршрут проходил через несколько государств, включая Лаос, Китай, и Казахстан. Путешествие длится уже 83 дня. Павлов отметил, что в конце пути его ждет главное — семья и родной дом.

В феврале текущего года в ходе экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» российские путешественники Константин Аксенов и Владимир Попов развернули флаг RT в Антарктиде. Путешественники из России стали первыми в истории, кто преодолел на кайтах проливы Южных Шетландских островов и установил четыре мировых рекорда.

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