Российские путешественники установили четыре мировых рекорда в Антарктиде

В ходе экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» российские путешественники Константин Аксенов и Владимир Попов развернули флаг RT в Антарктиде. Они также установили четыре мировых рекорда. Об этом сообщает RT.

Путешественники из России стали первыми в истории, кто преодолел на кайтах проливы Южных Шетландских островов и установил четыре мировых рекорда. Их официальную фиксацию произвел главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Первый рекорд экспедиции принадлежит Аксенову, который первым финишировал на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. Следующим достижением стало пересечение пролива в групповом зачете, где рекорд установил Попов.

Помимо этого, российские путешественники преодолели расстояние примерно в 3,7 километров в условиях, которые признаны специалистами одними из самых суровых на Земле. До этого переходы на кайтах в столь высоких широтах не совершались.

Также Попов, родившийся 12 июля 1963 года, оказался самым возрастным кайтсерфером, которому удалось совершить переход в Антарктиде.

«Мы поставили амбициозную задачу — установить новые мировые рекорды в Антарктиде, и с радостью могу сказать: мы ее выполнили», — заявил участник экспедиции.

При этом главный редактор Книги рекордов России подчеркнул, что в это время погодные условия были особенно экстремальными даже по меркам самой Антарктиды. Примерно неделю путешественники не могли приступить к переходу из-за сильного ветра и осадков.

Ранее первыми покорившими Антарктиду мотоциклистами стали «Ночные волки».