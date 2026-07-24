Власти рассказали о состоянии воздуха в Кирове после ракетного удара

В Кирове не выявили загрязнения воздуха после ракетного удара

В Кирове проверили качество воздуха после удара украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«Мобильная экологическая лаборатория министерства охраны окружающей среды Кировской области провела исследование атмосферного воздуха в микрорайоне Филейка», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что исследование проводилось по семи показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, хлористый водород, а также углерод.

Как подчеркнули в региональном правительстве, загрязняющих веществ не выявлено, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий, сообщил губернатор Александр Соколов. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ беспилотниками атаковали спецтехнику в ЛНР.