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Общество

Визовый центр страны Евросоюза ввел предоплату при запросе визы в Москве

АТОР: визовый центр Италии в Москве ввел предоплату при запросе визы
Владимир Астапкович/РИА Новости

Визовый центр Италии компании VMS в Москве ввел предоплату, которую необходимо вносить сразу при запросе визы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь сервисный сбор в размере 3850 рублей при запросе визы необходимо внести сразу и в полном объеме при создании записи. Кроме того, перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается.

Однако по данным АТОР, официальных объявлений о нововведении пока нет.

«Более того, в пункте «Запись на подачу документов» по-прежнему указано: запись в визовый центр на подачу документов осуществляется бесплатно. Подтверждение записи необходимо распечатать и предъявить при входе в визовый центр», — добавили в ассоциации.

До этого стало известно, что с 20 июля визовый центр Италии Almaviva ввел обязательную биометрию при каждом обращении для самостоятельных заявителей в регионах РФ.

В конце июня сообщалось, что Франция ужесточила правила подачи документов на шенгенские визы для россиян. Визовый центр страны в Москве с 15 июля перестанет принимать документы российских граждан на шенген по нотариальной доверенности.

Ранее Словакия остановила выдачу шенгенских виз туристам из России.

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