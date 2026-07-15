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Общество

Жителям регионов РФ придется сдавать биометрию для визы в Италию

АТОР: у жителей регионов с 20 июля будут требовать биометрию для визы в Италию
givaga/Shutterstock/FOTODOM

С 20 июля визовый центр Италии Almaviva вводит обязательную биометрию при каждом обращении для самостоятельных заявителей в регионах РФ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники.

Вводимые меры позволят пресечь подачу документов не по месту фактического проживания. Аналогичные меры уже действуют в визовых центрах Испании и Греции.

Официального подтверждения на сайте Almaviva пока нет. Из-за высокого спроса срок рассмотрения заявок в региональных центрах превышает 60 дней, поэтому оператор рекомендует подавать документы минимум за три месяца до поездки.

Граждане России с 7 июля получили возможность оформлять электронные визы для поездок на Тайвань. Программа действует в тестовом режиме до июля 2027 года и в случае успешной реализации может быть продлена. До этого россиянам для посещения Тайваня необходимо было лично обращаться в представительство острова в Москве, передавать паспорт и пакет документов.

Ранее Словакия остановила выдачу шенгенских виз туристам из России.

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