На Урале суд отменил оправдательный приговор учительнице, которая заказала бывшего

Свердловский областной суд снова отменил оправдательный приговор учительнице иностранных языков Наталье Исаевой по статье об организации заказной расправы над бывшим мужем. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда по итогам апелляционного рассмотрения отменила оправдательный приговор в связи с допущенными судом первой инстанции процессуальными нарушениями при рассмотрении дела», — говорится в сообщении.

Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга, но иным составом суда, подчеркнули в пресс-службе.

В начале июня суд оправдал Исаеву. Мать двоих детей настояла, чтобы дело рассматривалось при участии коллегии присяжных, и была дважды оправдана. В прошлый раз оправдательный приговор вынесли в конце 2025 года, но его отменили и вернули дело на повторное рассмотрение.

Следствие полагало, что Исаева из-за разногласий с бывшим супругом по поводу встреч с общим ребенком наняла «исполнителя» и пообещала вознаграждение в 276 900 рублей. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении потенциальной жертве, которая обратилась в правоохранительные органы. Наталью арестовали в мае 2025 года.

Ранее россиянина отправили лечиться за попытку взорвать бывшую учительницу и одноклассников.