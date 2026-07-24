Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

На Урале суд отменил оправдательный приговор учительнице, которая заказала бывшего

Свердловский суд отменил оправдание учительнице по делу о заказной расправе
Руслан Кривобок/РИА Новости

Свердловский областной суд снова отменил оправдательный приговор учительнице иностранных языков Наталье Исаевой по статье об организации заказной расправы над бывшим мужем. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда по итогам апелляционного рассмотрения отменила оправдательный приговор в связи с допущенными судом первой инстанции процессуальными нарушениями при рассмотрении дела», — говорится в сообщении.

Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга, но иным составом суда, подчеркнули в пресс-службе.

В начале июня суд оправдал Исаеву. Мать двоих детей настояла, чтобы дело рассматривалось при участии коллегии присяжных, и была дважды оправдана. В прошлый раз оправдательный приговор вынесли в конце 2025 года, но его отменили и вернули дело на повторное рассмотрение.

Следствие полагало, что Исаева из-за разногласий с бывшим супругом по поводу встреч с общим ребенком наняла «исполнителя» и пообещала вознаграждение в 276 900 рублей. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении потенциальной жертве, которая обратилась в правоохранительные органы. Наталью арестовали в мае 2025 года.

Ранее россиянина отправили лечиться за попытку взорвать бывшую учительницу и одноклассников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!