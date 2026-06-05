Учительница хотела расправиться с бывшим чужими руками и избежала наказания

Суд в Екатеринбурге вынес оправдательный приговор 42-летней учительнице иностранных языков Наталье Исаевой, заказавшей расправу над бывшим мужем. Об этом Е1.RU сообщила ее адвокат Евгения Кротова.

Мать двоих детей настояла, чтобы дело рассматривалось при участии коллегии присяжных, и была дважды оправдана. В прошлый раз оправдательный приговор вынесли в конце 2025 года, но его отменили и вернули дело на повторное рассмотрение.

Следствие полагало, что Исаева из-за разногласий с бывшим супругом по поводу встреч с общим ребенком наняла «исполнителя» и пообещала вознаграждение в 276 900 рублей. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении потенциальной жертве, которая обратилась в правоохранительные органы. Наталью арестовали в мае 2025 года.

Присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления. На основании вердикта суд оправдал Исаеву и признал за ней право на реабилитацию. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее россиянина отправили лечиться за попытку взорвать бывшую учительницу и одноклассников.