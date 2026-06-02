Россиянина отправили лечиться за попытку взорвать бывшую учительницу и одноклассников

В Омске мужчина собирался взорвать пятерых обидчиков и предстал перед судом

В Омске мужчина предстал перед судом за подготовку к расправе над пятью людьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как следует из материалов дела, 32-летний житель Челябинской области, временно проживавший в Омске, решил совершить преступление из-за беспричинной неприязни к бывшей учительнице, двум одноклассникам и двум коллегам.

Для этого он в начале 2025 года изготовил самодельное взрывное устройство, обладающее ядовитыми свойствами, но не смог довести задуманное до конца, так как в конце марта был задержан.

Суд установил, что мужчина виновен, но на момент совершения деяний страдал хроническим психическим расстройством, которое сохраняется и сейчас.

В итоге к подсудимому применили принудительную меру медицинского характера — лечение в стационарной психиатрической организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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