Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиян предупредили о новой схеме обмана студентов

Депутат Немкин: мошенники все чаще выдают себя за ректоров и деканов вузов
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали выдавать себя за ректоров, деканов и других представителей руководства вузов, чтобы обманывать студентов. Злоумышленники создают чаты в мессенджерах, отправляют сообщения от имени администрации учебных заведений и пытаются вовлечь молодежь в дальнейший диалог, используя для этого разные предлоги. Об этом в разговоре с Life.ru предупредил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат рассказал, что после того, как мошенникам удается вовлечь студента в разговор, они требуют предоставить персональные данные, перейти по ссылке, подтвердить учетную запись, а также выполнить другие действия, с помощью которых мошенникам удастся получить доступ к личной информации жертвы.

Однако Немкин напомнил, что представители руководства вузов не общаются с учащимися через личные переписки в соцсетях и мессенджерах по вопросам, которые требуют быстрого реагирования. Образовательные организации распространяют важные уведомления исключительно через официальные каналы коммуникации, в числе которых сайт учреждения, личный кабинет студента или другие проверенные информационные ресурсы вуза.

По словам парламентария, главной характерной особенностью подобных схем являются попытки создать ощущение срочности и психологическое давление. Мошенники не дают потенциальной жертве время на размышление и убеждают, что вопрос нужно решить именно в этот момент, предупреждая о якобы серьезных последствиях.

«Главный совет остается неизменным: не принимать никаких решений под давлением, всегда перепроверять информацию через официальные каналы и не выполнять никаких действий по просьбе неизвестных собеседников в мессенджерах», — добавил депутат.

Руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline (Infosecurity, входит в «Софтлайн Решения») Константин Мельников до этого предупреждал, что во время летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Злоумышленники обещают школьникам бесплатные игровые валюты или редкие предметы, чтобы получить коды подтверждения, данные банковских карт и доступ к смартфонам родителей.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме под видом знакомств.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!