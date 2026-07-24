Россиян предупредили о новой схеме обмана студентов

Депутат Немкин: мошенники все чаще выдают себя за ректоров и деканов вузов

Мошенники начали выдавать себя за ректоров, деканов и других представителей руководства вузов, чтобы обманывать студентов. Злоумышленники создают чаты в мессенджерах, отправляют сообщения от имени администрации учебных заведений и пытаются вовлечь молодежь в дальнейший диалог, используя для этого разные предлоги. Об этом в разговоре с Life.ru предупредил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат рассказал, что после того, как мошенникам удается вовлечь студента в разговор, они требуют предоставить персональные данные, перейти по ссылке, подтвердить учетную запись, а также выполнить другие действия, с помощью которых мошенникам удастся получить доступ к личной информации жертвы.

Однако Немкин напомнил, что представители руководства вузов не общаются с учащимися через личные переписки в соцсетях и мессенджерах по вопросам, которые требуют быстрого реагирования. Образовательные организации распространяют важные уведомления исключительно через официальные каналы коммуникации, в числе которых сайт учреждения, личный кабинет студента или другие проверенные информационные ресурсы вуза.

По словам парламентария, главной характерной особенностью подобных схем являются попытки создать ощущение срочности и психологическое давление. Мошенники не дают потенциальной жертве время на размышление и убеждают, что вопрос нужно решить именно в этот момент, предупреждая о якобы серьезных последствиях.

«Главный совет остается неизменным: не принимать никаких решений под давлением, всегда перепроверять информацию через официальные каналы и не выполнять никаких действий по просьбе неизвестных собеседников в мессенджерах», — добавил депутат.

Руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline (Infosecurity, входит в «Софтлайн Решения») Константин Мельников до этого предупреждал, что во время летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Злоумышленники обещают школьникам бесплатные игровые валюты или редкие предметы, чтобы получить коды подтверждения, данные банковских карт и доступ к смартфонам родителей.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме под видом знакомств.