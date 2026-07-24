Обвинение запросило 10 лет колонии экс-партнеру Тимура Иванова

Обвинение просит 10 лет колонии и штраф в ₽500 млн Бородину по делу о взятках

Сторона обвинения запросила 10 лет заключения для бывшего партнера экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Сергея Бородина, передает РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.

Уточняется, что в инстанции состоялись прения сторон по делу предпринимателя, которому вместе с Ивановым вменяется получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей.

Дело Сергея Бородина выделено в отдельное производство. Он заключил сделку со следствием, а ранее признал вину.

«Прошу назначить наказание… в виде 10 лет колонии», — сказал прокурор.

Кроме того, обвинение запросило для Бородина штраф в размере 500 миллионов рублей.

В марте сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов после ознакомления со вторым уголовным делом, в рамках которого ему вменяли получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб. и ряд иных преступлений, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Позже его признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов получил 13 лет колонии.

Ранее суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Булгакову.