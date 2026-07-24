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Россиянам рассказали, где можно будет увидеть лунное затмение 28 августа

Московский планетарий: затмение Луны 28 августа практически не будет видно в РФ
Дарья Клестер/«Газета.Ru»

Частное лунное затмение, которое ожидается 28 августа, не будет видно из большинства городов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По его данным, явление будет наблюдаться с 05:34 до 08:52 мск 28 августа. При этом максимальной фазы — 0,935 — достигнет в 07:13 мск.

«Это лунное затмение неблагоприятно для наблюдений с территории нашей страны, так как лишь полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители Европейской ее части», — говорится в сообщении планетарий.

Специалисты уточнили, что затмение смогут увидеть жители Европы, Северной и Южной Америк, запада Азии, Африки, а также в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах и на Антарктиде.

Несколькими часами ранее почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков и участник Клуба астрономов‑любителей им. Ф.Ю. Зигеля Евгений Вереин сообщили, что полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше двух минут. По словам специалистов, в России явление особенно хорошо будет видно на северо‑восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли.

Ранее россиянам рассказали, что на самом деле представляет собой Луна.

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