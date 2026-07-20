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Наука

Россиянам рассказали, что на самом деле представляет собой Луна

ПНИПУ: в полярных кратерах Луны температура опускается до -240°C
Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

12 августа 2026 года над северной Атлантикой пройдет полное солнечное затмение, видимое из Гренландии, Исландии и северных районов Испании. Накануне этого события эксперт Пермского Политеха рассказал, что на самом деле представляет собой наш естественный спутник — и почему он до сих пор остается одним из самых удивительных объектов Солнечной системы.Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

По словам Евгения Бурмистрова, эксперта в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета, температурный диапазон на поверхности Луны поражает воображение. В полярных кратерах, куда никогда не проникает солнечный свет, температура опускается до -240°C — ниже средней температуры поверхности Нептуна (-214°C). Днём на экваторе поверхность раскаляется до +130°C. Такой перепад уникален для тел нашей системы.

Луна постепенно сжимается: по мере остывания внутреннего ядра диаметр спутника за сотни миллионов лет уменьшился примерно на 50 метров. Это вызывает лунотрясения и формирование уступов — лунных «морщин». Луна — живая, геологически активная система, а не мёртвый шар, подчеркивает эксперт.

Вода на Луне существует в двух формах. Исконная, заключенная в минерале апатите, сохранилась с эпохи формирования спутника. Привнесённая доставлена метеоритами — об этом свидетельствуют цирконы в лунном метеорите NWA 10049. Обратная сторона Луны на 70–100°C холоднее видимой: там меньше радиоактивных элементов — урана, тория и калия. Кора на обратной стороне достигает 100 км, на видимой — лишь 20–60 км.

Солнечные затмения возможны из-за поразительного совпадения: Солнце примерно в 400 раз больше Луны и в 400 раз дальше от Земли — поэтому их видимые диаметры практически совпадают.

Ранее названа возможная угроза от астероида для Земли.

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