Набиуллина заявила о нормализации ситуации на топливном рынке

Ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, однако сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

«Мы внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений — ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, ситуация стабилизируется», — сказала она.

24 июля в Минэнерго РФ заявили, что отдельное внимание уделяется бесперебойному снабжению топливом госслужб, сельхозпроизводители включены в отдельную категорию поставки топлива. Кроме того, объемы и порядок реализации топлива на заправках в России определяются руководством регионов страны самостоятельно, исходя из актуальной обстановки, отметили в ведомстве.

В Минэнерго рассказали, что совместно с субъектами, государственными ведомствами и нефтяными компаниями в рамках регулярных региональных штабов реализуют меры по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов.

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.