В Чувашии мужчина попытался затушить Вечный огонь и стал фигурантом уголовного дела

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в реабилитации нацизма, сообщает СУ СКР по республике.

По версии следствия, в мае текущего года он попытался потушить Вечный огонь на площади Победы в Ядрине, чем, как считают правоохранители, публично оскорбил память защитников Отечества.

Подозреваемого задержали на месте, ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас следователи проводят необходимые действия, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Кировской области мужчина пытался прикурить сигарету от Вечного огня. По данным следствия, утром 16 июня 48-летний мужчина находился на территории мемориального комплекса «Обелиск воинам-рабочим ДОКа» в Котельниче. Хулигана задержали по той же статье УК.

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